Скандально известная Диана Шурыгина потратила на отдых в Финляндии 600 тыс. рублей

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21 января 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Диана Шурыгина, vk.com/Global Look Press

Скандально известная звезда ток-шоу Диана Шурыгина, которая недавно развелась с мужем, потратила около 600 тысяч рублей на отдыхе в Финляндии. За границу молодая женщина отправилась с новым бойфрендом.

Диана и ее возлюбленный – молодой миллионер Денис Ребров – остановились в люксовом отеле, за восемь ночей в котором они потратили 210 тысяч рублей. Питались они в рыбных ресторанах, не отказывая себе в деликатесах – в частности, однажды молодые люди заказали краба весом три килограмма.

Немалая сумма ушла на аренду снегохода, спортивное снаряжение, частного инструктора и различные экскурсии.

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