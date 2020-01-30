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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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СМИ: Ксению Собчак сняли с рейса во Внуково

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Ксению Собчак сняли с рейса во Внуково
Ксения Собчак, фото: Instagram

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в московском аэропорту Внуково. Теледива должна была отправиться в Санкт-Петербург, однако вылет с уже сидящими в салоне самолета пассажирами был задержан.

Пассажиров попросили оставаться пристегнутыми, однако Ксения Собчак заявила, что не намерена этого делать и покинула воздушное судно. Позже на место прибыли сотрудники транспортной полиции, которые составили протокол.

Как сообщила сама телеведущая в своем Telegram-канале, вылет рейса задерживался на 1,5 часа из-за режима "закрытого неба": "Ждать вылета в Питер из-за пролета начальников я не готова", - заметила она, обращаясь к подписчикам.

Собчак рассказала, что небо было закрыто из-за того, что в Санкт-Петербург направился новый премьер-министр России Михаил Мишустин: "Вообще вот мне интересно, какая практика в других странах? Это вообще нормально?".

Ранее Ан сообщали, что Ксению Собчак заметили в одной из столичных клиник пластической хирургии. 38-летняя звезда обратилась за консультацией к известному среди отечественных знаменитостей пластическому хирургу Сергею Блохину.

АС

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