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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Сергей Шнуров нашёл плюс в китайском коронавирусе

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Сергей Шнуров нашёл плюс в китайском коронавирусе
фото: pixabey

Российский музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о коронавирусе на своей странице в Instagram. В нём он посоветовал пользоваться ситуацией путешествовать по миру «без очередей», намекнув, что туристов из Китая сейчас станет меньше.

«В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже - благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать», - написал Шнуров.

Исполнительный директор Александр Агамов связал с  продолжительностью карантина судьбу всего туристического бизнеса в России: китайские туристы - самые многочисленные в нашей стране. В Китае жертвами коронавируса нового типа числятся уже 170 человек, число заразившихся превысило 7,7 тысячи человек. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 10 странах мира.

 

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