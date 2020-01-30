Сергей Шнуров нашёл плюс в китайском коронавирусе

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30 января 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Российский музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о коронавирусе на своей странице в Instagram. В нём он посоветовал пользоваться ситуацией путешествовать по миру «без очередей», намекнув, что туристов из Китая сейчас станет меньше.

«В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже - благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать», - написал Шнуров.

Исполнительный директор Александр Агамов связал с продолжительностью карантина судьбу всего туристического бизнеса в России: китайские туристы - самые многочисленные в нашей стране. В Китае жертвами коронавируса нового типа числятся уже 170 человек, число заразившихся превысило 7,7 тысячи человек. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 10 странах мира.