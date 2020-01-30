В Челябинске отменили концерт рэпера Элджея из-за жалоб

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30 января 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: соцсети

В Челябинске отменили выступление рэпера Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей. Концерт должен был состояться в марте, однако местные жители оказались против.

Региональный Минкульт завалили жалобами обеспокоенные родители, которые не захотели пускать своих детей на концерт музыканта. Они обратились к организаторам выступления с просьбой соблюдать морально-нравственные принципы, однако ведомство шагнуло дальше и отменило концерт.

Отмечается, что билеты продавались с пометкой 16+, однако попасть на выступление рэпера могли и дети более младшего возраста.