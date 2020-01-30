В Челябинске отменили концерт рэпера Элджея из-за жалоб

В Челябинске отменили выступление рэпера Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей. Концерт должен был состояться в марте, однако местные жители оказались против.
Региональный Минкульт завалили жалобами обеспокоенные родители, которые не захотели пускать своих детей на концерт музыканта. Они обратились к организаторам выступления с просьбой соблюдать морально-нравственные принципы, однако ведомство шагнуло дальше и отменило концерт.
Отмечается, что билеты продавались с пометкой 16+, однако попасть на выступление рэпера могли и дети более младшего возраста.