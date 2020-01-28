Орбакайте впервые с начала карьеры перенесла концерт

//Шоу-бизнес 13+

28 января 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российская певица Кристина Орбакайте объявила о переносе нескольких концертов. Отмечается, что такое решение артистка приняла впервые за все годы карьеры.

Орбакайте рассказала поклонникам, что сломала лодыжку. Певица опубликовала в соцсети фотографию, на которой виден гипс. По словам артистки, врачи запретили ей наступать на больную ногу в течение нескольких недель. «Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель, к сожалению», - написала она.

Подписчики в комментариях поддержали исполнительницу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось о намерении Максима Галкина бороться за сохранение леса вокруг его подмосковного замка.