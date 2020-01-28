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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Орбакайте впервые с начала карьеры перенесла концерт

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Орбакайте впервые с начала карьеры перенесла концерт
Фото: соцсети

Российская певица Кристина Орбакайте объявила о переносе нескольких концертов. Отмечается, что такое решение артистка приняла впервые за все годы карьеры.

Орбакайте рассказала поклонникам, что сломала лодыжку. Певица опубликовала в соцсети фотографию, на которой виден гипс. По словам артистки, врачи запретили ей наступать на больную ногу в течение нескольких недель. «Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель, к сожалению», - написала она.

Подписчики в комментариях поддержали исполнительницу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

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АБ

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