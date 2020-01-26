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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Галкин рассказал, что намерен бороться за сохранение леса возле замка

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Галкин рассказал, что намерен бороться за сохранение леса возле замка
Фото: соцсети

Максим Галкин заявил, что при изменении категории земель рядом с его замком в подмосковной деревне Грязь могли быть нарушения. В настоящее время лес неподалёку от особняка Галкина собираются вырубить ради строительства жилого массива.

Галкин признался, что из всех местных жителей только он один способен придать огласке проблему вырубки леса. Юморист заявил, что ему нравится свое место жительства, и он хочет воспитывать детей именно в России.

«Я там, наверное, самый состоятельный житель. Все остальные — это люди, которые, к сожалению, не могут выйти в эфир радиостанции и телевизионных каналов, поэтому я в данном случае выражаю их надежды, чаяния и опасения», - сказал Галкин.

АБ

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