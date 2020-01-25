"Они прикрываются телами погибших солдат", война в деревне Грязь: Галкин и Пугачева против строительства высоток рядом с замком

//Шоу-бизнес 13+

25 января 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Война в деревне Грязь. Галкин и Пугачева против строительства высотки рядом со своим замком. В деревне Грязь разгорелись настоящие баталии - кто-то хочет построить высотки прямо на пустыре рядом с замком четы артистов.

Понятно, никто из жителей не хочет соседства с многоквартирным домом, а больше всего строительство печалит звездное семейство. «Когда я поселился с Аллой в деревне, я думал, что мы максимально убежали от города. Но город нас настиг и накрыл и сверху. Как сказал профессор Преображенский: «Вы мне дайте такую бумажку, чтобы была броня»! Вот и нам нужна такая буква закона, чтобы сохранить наши земли», - заявил Максим на собрании жильцов. На этой сходке и постановили педалировать тему ВОВ, чтобы повлиять на застройщика, благо тема актуальная.

«Богачи, не желающие видеть высотки подле своих хором, упирают на то, что в их районе начинались первые сражения ВОВ. Именно на этих полях полегло много наших солдат. И чтобы защитить свою собственность, он решил прикрыться трупами русских солдат? Из них, что ли, «броню» выстроить, чтобы оградиться от идеи города подле своих угодий? А думал ли Галкин о русских солдатах, когда строил свой замок, ведь он тоже стоит на тех полях, где полегли наши солдаты, не так ли? А, вообще, конечно, мерзавцы: использовать священную для всего нашего народа тему павших в бою солдат в своих личных, мещанских целях - это дно. Сидят за своими заборищами и думают: как бы сделать так, чтобы нас никто не трогал. И вот: придумали! Про солдат вспомнили!», - комментирует новость блогер Лена Миро.