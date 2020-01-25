Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Они прикрываются телами погибших солдат", война в деревне Грязь: Галкин и Пугачева против строительства высоток рядом с замком

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Война в деревне Грязь. Галкин и Пугачева против строительства высотки рядом со своим замком. В деревне Грязь разгорелись настоящие баталии - кто-то хочет построить высотки прямо на пустыре рядом с замком четы артистов.

Понятно, никто из жителей не хочет соседства с многоквартирным домом, а больше всего строительство печалит звездное семейство. «Когда я поселился с Аллой в деревне, я думал, что мы максимально убежали от города. Но город нас настиг и накрыл и сверху. Как сказал профессор Преображенский: «Вы мне дайте такую бумажку, чтобы была броня»! Вот и нам нужна такая буква закона, чтобы сохранить наши земли», - заявил Максим на собрании жильцов. На этой сходке и постановили педалировать тему ВОВ, чтобы повлиять на застройщика, благо тема актуальная.

«Богачи, не желающие видеть высотки подле своих хором, упирают на то, что в их районе начинались первые сражения ВОВ. Именно на этих полях полегло много наших солдат. И чтобы защитить свою собственность, он решил прикрыться трупами русских солдат? Из них, что ли, «броню» выстроить, чтобы оградиться от идеи города подле своих угодий? А думал ли Галкин о русских солдатах, когда строил свой замок, ведь он тоже стоит на тех полях, где полегли наши солдаты, не так ли? А, вообще, конечно, мерзавцы: использовать священную для всего нашего народа тему павших в бою солдат в своих личных, мещанских целях - это дно. Сидят за своими заборищами и думают: как бы сделать так, чтобы нас никто не трогал. И вот: придумали! Про солдат вспомнили!», - комментирует новость блогер Лена Миро.

БИ

//картина дня

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов в субботу обозначил план действий при обнаружении у себя симптомов нового коронавируса из Китая, вызывающего пневмонию.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов в субботу обозначил план действий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Красноярском крае жители села выйдут на народный сход против годами пьющего главы. Запойного главу никто не выбирал, его назначили в краевой администрации, она же не…

//новости ан

В поселке Излучинске Нижневартовского района произошло настоящее чудо. Девушка выпала из окна 9-го этажа, приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла на работу. У 27…

//новости ан

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил своеобразно поздравить молодежь с Днем студента — он зачитал рэп. Видео распространила пресс-служба главы региона…

Авиакомпания "Аэрофлот" после инцидента с котами пассажира Максима Чумаченко рейса Нью-Йорк - Москва - София, задумалась о пересмотре правил перевозки животных. Два кота…

//новости ан

Война в деревне Грязь. Галкин и Пугачева против строительства высоток рядом со своим замком. В деревне Грязь разгорелись настоящие баталии-кто-то хочет построить высотки…

Алена Водонаева ответила спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложившему оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за слова о том, что материнский капитал заставит «нищих…

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия и Германия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб во время Второй…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан