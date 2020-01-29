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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Сети активно поздравляют Баскова с возможным рождением дочери

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети активно поздравляют Баскова с возможным рождением дочери
Фото: Николай Басков,Instagram

В Сети появилась фотография известного российского певца Николая Баскова с маленькой девочкой на руках. При этом поклонники начали активно поздравлять исполнителя с рождением ребенка, отмечая, что малышка «копия Коли».

Пользователи начали активно обсуждать фотографию знаменитости в самолете с ребенком на руках. Поклонники не сразу поняли, что малышка по имени Мелания не имеет родственного отношения к Николаю Баскову и начали поздравлять певца с отцовством:

«Коля! Малыш на Вас похож!»

Однако другие подписчики пожелали артисту «создать такое же чадо» в ближайшем будущем.

Напомним, что у Николая Баскова есть  13-летний сын Бронислав от брака со Светланой Шпигель, с которой он находился в законных отношениях с 2001 по 2008 гг. 

Ранее Юлия Высоцкая показала фотографию взрослого сына Петра. 

 
 
 
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Публикация от FAN ACCOUNT NIKOLAI BASKOV (@nikolai_thebest)28 Янв 2020 в 11:49 PST

БА

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