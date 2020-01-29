В Сети активно поздравляют Баскова с возможным рождением дочери

В Сети появилась фотография известного российского певца Николая Баскова с маленькой девочкой на руках. При этом поклонники начали активно поздравлять исполнителя с рождением ребенка, отмечая, что малышка «копия Коли».
Пользователи начали активно обсуждать фотографию знаменитости в самолете с ребенком на руках. Поклонники не сразу поняли, что малышка по имени Мелания не имеет родственного отношения к Николаю Баскову и начали поздравлять певца с отцовством:
«Коля! Малыш на Вас похож!»
Однако другие подписчики пожелали артисту «создать такое же чадо» в ближайшем будущем.
Напомним, что у Николая Баскова есть 13-летний сын Бронислав от брака со Светланой Шпигель, с которой он находился в законных отношениях с 2001 по 2008 гг.
Ранее Юлия Высоцкая показала фотографию взрослого сына Петра.
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