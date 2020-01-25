Актриса Юлия Высоцкая показала взрослого сына

Актриса Юлия Высоцкая показала фото взрослого сына Петра. Недавно в сети появилась информация, что Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже своего ребенка, но впоследствии ситуация прояснилась.
О Петре заговорили после его исчезновения. Позже оказалось, что сын Кончаловского и Высоцкой просто задержался у друзей и решил переночевать в гостевом доме, чтобы не встречаться со строгим папой.
Отметим, что Юлия никогда не показывает сына в социальной сети, поэтому поклонники пришли в восторг от снимка. Многие отметили, что Петр возмужал и стал очень похож на обоих родителей, но черты его лица больше напоминают материнские.
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