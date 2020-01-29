Садальский встал на защиту певицы Ирины Отиевой, которую в шоу Малахова назвали алкоголичкой

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29 января 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Отиева, фото: vk.com/irina_otieva

Актер и блогер Станислав Садальский поднялся на защиту певицы Ирины Отиевой, которую в телевизионном шоу Андрея Малахова назвали алкоголичкой. По словам Садальского, талантливая, умная Отиева стала жертвой сплетен.

Ирину Отиеву давно не видно на телеэкранах. Коллеги Малахова заинтересовали судьбой певицы. Телеведущий в своей программе "Прямой эфир" рассказал, что Отиева не выходит из дома, ни с кем не общается, не выступает. Со слов Малахова, о пристрастии певицы к алкоголю поделились ее коллеги.

В эфире показали артистку в домашней обстановке. Ирина Отиева рассказала, что в день визита редакторов программы у нее была высокая температура. Съемка, со слов Отиевой, велась на скрытую камеру. После этой программы Стас Садальский высказал свое мнение о певице: "Считаю Иру лучшей исполнительницей джаза еще со времен ее работы с Лундстремом - именно тогда, в 1980-м, я ее услышал впервые". "Красивая, талантливая, невероятный интуит и интеллектуал", - так оценивает Садальский Ирину Отиеву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)28 Янв 2020 в 5:03 PST

Он полагает, что Ирину есть кому поддержать, в том числе мама и дочь, преданные поклонники. Отиева отрицает все то, в чем ее подозревает Малахов и готова подать в суд за съемки скрытой камерой.