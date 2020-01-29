СМИ: Дженнифер Энистон за всё простила Брэда Питта

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29 января 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

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Актёры начали тайно встречаться еще до того, как они пересеклись на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. За последнее время у них было не менее пяти свиданий.Об этом сообщает издание The Mirror.

Одно из свиданий состоялось в особняке актрисы. Это якобы произошло во время новогодних праздников. Пара предпочитает скрывать отношения от общественности, поскольку Питт и Джоли еще не урегулировали все вопросы, связанные с разводом.

"Я не думаю, что она вообще переставала его любить, несмотря на то, что он разбил ей сердце, когда ушел к Анджелине Джоли, - рассказал один из друзей актрисы.