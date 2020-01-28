Наталья Андрейченко ответила хейтерам, которые считают ее

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28 января 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Наталья Андрейченко, Alexander Keltik/Russian Look

Знаменитая актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" во вторник, 28 января, ответила хейтерам, которые считают ее недавнее "исчезновение" пиаром и попыткой напомнить о себе.

Ранее Андрейченко сообщила, что не пропадала, а просто выключила телефоны и отправилась отдыхать в джунгли. После этого многие обвинили ее в пиаре, так как сочли такое объяснение несуразным.

Наталья обратилась к недоброжелателям с просьбой не заходить на ее страничку и не писать ей гадости. Актриса заметила, что "мир болен", поскольку многие считают, что человек не способен жить без телефонов и интернета, но она сама прекрасно без них обходится и является абсолютно свободной личностью, которая может делать то, что ей нравится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko)28 Янв 2020 в 1:16 PST