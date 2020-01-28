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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Подписчики Андрейченко считают, что история с ее исчезновением – это пиар

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Подписчики Андрейченко считают, что история с ее исчезновением – это пиар
актриса Наталья Андрейченко, Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Поклонники знаменитой актрисы, звезды фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Натальи Андрейченко обсуждают в сети историю с ее исчезновением. Многие считают, что это был пиар-ход со стороны артистки.

Ранее сообщалось, что Андрейченко не выходила на связь более суток после того, как уехала на машине от своей подруги, которая живет в мексиканском Канкуне.

Минувшей ночью Наталья вышла на связь с подписчиками и сообщила, что с ней все в порядке – она просто хотела отдохнуть, поэтому выключила телефоны и уехала в джунгли.

Некоторым поклонникам эта история показалась неправдоподобной. Они выразили уверенность в том, что Андрейченко просто решила напомнить о себе, но при этом заметили, что играть на чувствах любящих людей нельзя.

 

 
 
 
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Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko)27 Янв 2020 в 4:16 PST

ЕТ

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