Подписчики Андрейченко считают, что история с ее исчезновением – это пиар

//Шоу-бизнес 13+

28 января 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Наталья Андрейченко, Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Поклонники знаменитой актрисы, звезды фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Натальи Андрейченко обсуждают в сети историю с ее исчезновением. Многие считают, что это был пиар-ход со стороны артистки.

Ранее сообщалось, что Андрейченко не выходила на связь более суток после того, как уехала на машине от своей подруги, которая живет в мексиканском Канкуне.

Минувшей ночью Наталья вышла на связь с подписчиками и сообщила, что с ней все в порядке – она просто хотела отдохнуть, поэтому выключила телефоны и уехала в джунгли.

Некоторым поклонникам эта история показалась неправдоподобной. Они выразили уверенность в том, что Андрейченко просто решила напомнить о себе, но при этом заметили, что играть на чувствах любящих людей нельзя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko)27 Янв 2020 в 4:16 PST