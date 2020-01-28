Подписчики Андрейченко считают, что история с ее исчезновением – это пиар

Поклонники знаменитой актрисы, звезды фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Натальи Андрейченко обсуждают в сети историю с ее исчезновением. Многие считают, что это был пиар-ход со стороны артистки.
Ранее сообщалось, что Андрейченко не выходила на связь более суток после того, как уехала на машине от своей подруги, которая живет в мексиканском Канкуне.
Минувшей ночью Наталья вышла на связь с подписчиками и сообщила, что с ней все в порядке – она просто хотела отдохнуть, поэтому выключила телефоны и уехала в джунгли.
Некоторым поклонникам эта история показалась неправдоподобной. Они выразили уверенность в том, что Андрейченко просто решила напомнить о себе, но при этом заметили, что играть на чувствах любящих людей нельзя.
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