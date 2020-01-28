Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Наталья Андрейченко призналась, почему пропадала

, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Наталья Андрейченко призналась, почему пропадала
Фото: pixabay.com

Пропавшая в Мексике народная артистка РСФСР Наталья Андрейченко рассказала, где находилась два дня, пока не выходила на связь. По словам актрисы, она провела время в джунглях.

«Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой, меня уже ждала машина, для того чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами», - призналась Андрейченко в Instagram.

Артистка добавила, что выключала телефон и включила его лишь в понедельник вечером, когда приехала домой из джунглей.

АБ

//картина дня

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых»…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…

//новости ан

//новости ан

После видеосвязи во время заседания этической комиссии Единой России, когда все её члены могли задать вопросы главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, сомнений у единороссов…

Появляются видео с места крушения самолета Bombardier E-11A, якобы принадлежащего ВВС США. Движение запрещенной в России организации «Талибан» взяло ответственность…

//новости ан

//новости ан

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой…

//новости ан

Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Из-за занесенных дорог, жителям уже не хватает продуктов и воды. И ситуация только…