Наталья Андрейченко призналась, почему пропадала

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28 января 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Пропавшая в Мексике народная артистка РСФСР Наталья Андрейченко рассказала, где находилась два дня, пока не выходила на связь. По словам актрисы, она провела время в джунглях.

«Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой, меня уже ждала машина, для того чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами», - призналась Андрейченко в Instagram.

Артистка добавила, что выключала телефон и включила его лишь в понедельник вечером, когда приехала домой из джунглей.