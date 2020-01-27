Пропавшую в Мексике актрису Наталью Андрейченко начали искать по больницам

//Шоу-бизнес 13+

27 января 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Наталья Андрейченко, Natalya Loginova/Russian Look

Знаменитую актрису Наталью Андрейченко, которая уже сутки не выходит на связь, ищут в больницах Мексики. Ранее об исчезновении женщины сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.

В минувшую субботу Наталья была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, откуда уехала в три часа дня, сославшись на плохое самочувствие – ее клонило в сон. Андрейченко села в свою машину и отправилась домой, с тех пор с ней никто не разговаривал.

Подписчики поинтересовались, обращался ли директор Натальи в полицию и больницы, на что он ответил утвердительно. По словам Трунцева, актрису ищут по клиникам, полиция также подключена к поискам. Поклонники Андрейченко выражают надежду на то, что в ближайшее время она выйдет на связь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko)26 Янв 2020 в 10:27 PST