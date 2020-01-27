Гендерное неравенство по-немецки. От красоты пострадали мужчины

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27 января 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии мужчины больше не смогут принимать участие в судействе конкурса «Мисс Германия».



В стране провели конкурс красоты, где в качестве судей выступали только женщины. Получается, что по новым требованиям финалисток будут "судить" не за телесную красоту, а за богатство внутреннего мира. Портал Die Welt сообщил, что мужской оценки прекрасной половины человечества больше не требуется.



Красоток из Германии будут оценивать исключительно сами «экспертки». В состав жюри вошли представители бизнеса, телеведущая и спортсменка. Всего в конкурсе красоты принимали участие 16 девушек. По одной представительнице из каждой федеративной земли. Профессиональные эксперты оценивали в первую очередь психологический мир финалисток, характер.



В социальных сетях разразились критикой по этому поводу. Причём мужчины настаивают, что именно они должны были оценивать конкурс красоты. Другие немцы шутят и радуются тому, что им хотя бы не запретили смотреть конкурс.



