Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Гендерное неравенство по-немецки. От красоты пострадали мужчины

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Гендерное неравенство по-немецки. От красоты пострадали мужчины

В Германии мужчины больше не смогут принимать участие в судействе конкурса «Мисс Германия».

В стране провели конкурс красоты, где в качестве судей выступали только женщины. Получается, что по новым требованиям финалисток будут "судить" не за телесную красоту, а за богатство внутреннего мира. Портал Die Welt сообщил, что мужской оценки прекрасной половины человечества больше не требуется.

Красоток из Германии будут оценивать исключительно сами «экспертки». В состав жюри вошли представители бизнеса, телеведущая и спортсменка. Всего в конкурсе красоты принимали участие 16 девушек. По одной представительнице из каждой федеративной земли. Профессиональные эксперты оценивали в первую очередь психологический мир финалисток, характер.

В социальных сетях разразились критикой по этому поводу. Причём мужчины настаивают, что именно они должны были оценивать конкурс красоты. Другие немцы шутят и радуются тому, что им хотя бы не запретили смотреть конкурс.

ПВ

//картина дня

В мире

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что при нынешней власти у Киева «нет будущего». По его словам, украинский народ живет сейчас хуже, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После резонансного убийства иранского генерала Касем Сулеймани и его заместителя в Ираке за прекращение американской «оккупации» выступила…

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что самолет, следующий из Хабаровска в Москву, готовится к экстренной посадке. Данные меры были приняты из-за полученного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан