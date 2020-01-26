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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Супруга Прилучного назвала причину появившихся у актера долгов

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Супруга Прилучного назвала причину появившихся у актера долгов
фото: Павел Прилучный и Агата Муцениеце, centralpartnership/Instagram.com/globallookpress.com

Известная российская актриса, супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце отреагировала на сообщение о том, что артист должен налоговой службе 150 тыс. руб. При этом судебные приставы разыскивают знаменитость с 2017 года.

Агата Муцениеце заявила, что впервые слышит о том, что её мужа разыскивают приставы Новосибирска. Она отметила, что не проверяет, как Павел выплачивает налоги. Актриса считает, что супруг мог просто забыть или не уследить из-за плотного съемочного графика.

«… у меня такое уже бывало», - пояснила Агата.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный значится в базе данных исполнительных производств, как задолжавший по уплате налогов. В Октябрьском районе Новосибирска был издан судебный приказ.

БА

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