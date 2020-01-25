Актриса Наталья Рудова поведала об особенностях своей фигуры

//Шоу-бизнес 13+

25 января 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Наталья Рудова, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Актриса Наталья Рудова - обладательница совершенной фигуры. 36-летняя Рудова несколько дней в неделю посвящает своему телу. Актриса занимается под руководством тренера. В неделю у нее три-четыре посещения спортзала.

Групповые занятия девушка не любит. Наталья занимается фитнесом и боксом. По ее оценке, боксировать очень эффективно. "Это кардио плюс координация", - поделилась Рудова.

Если у Наташи занятия в зале не получаются, она может совершенствовать свою фигуру дома. Для тренировок у знаменитости имеется степпер, штанга на 35 килограммов и гантели по 4 килограмма. Самые любимые упражнения у Рудовой - на пресс. Тренируется актриса регулярно, так как если пропуски занятий практически сразу сказываются на фигуре. "А в норму приходить сложно, да и времени потратишь куда больше, чем пропущенные две недели", - поделилась Рудова.

Фигуре Натальи Рудовой завидуют даже откровенные недоброжелатели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)24 Янв 2020 в 4:02 PST

Читайте также:

53-летняя Рената Литвинова произвела фурор фигурой в ретро-купальнике