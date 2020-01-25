Актриса Наталья Рудова поведала об особенностях своей фигуры

Актриса Наталья Рудова - обладательница совершенной фигуры. 36-летняя Рудова несколько дней в неделю посвящает своему телу. Актриса занимается под руководством тренера. В неделю у нее три-четыре посещения спортзала.
Групповые занятия девушка не любит. Наталья занимается фитнесом и боксом. По ее оценке, боксировать очень эффективно. "Это кардио плюс координация", - поделилась Рудова.
Если у Наташи занятия в зале не получаются, она может совершенствовать свою фигуру дома. Для тренировок у знаменитости имеется степпер, штанга на 35 килограммов и гантели по 4 килограмма. Самые любимые упражнения у Рудовой - на пресс. Тренируется актриса регулярно, так как если пропуски занятий практически сразу сказываются на фигуре. "А в норму приходить сложно, да и времени потратишь куда больше, чем пропущенные две недели", - поделилась Рудова.
Фигуре Натальи Рудовой завидуют даже откровенные недоброжелатели.
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