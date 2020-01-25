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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Актриса Наталья Рудова поведала об особенностях своей фигуры

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Актриса Наталья Рудова поведала об особенностях своей фигуры
Наталья Рудова, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Актриса Наталья Рудова - обладательница совершенной фигуры. 36-летняя Рудова несколько дней в неделю посвящает своему телу. Актриса занимается под руководством тренера. В неделю у нее три-четыре посещения спортзала.

Групповые занятия девушка не любит. Наталья занимается фитнесом и боксом. По ее оценке, боксировать очень эффективно. "Это кардио плюс координация", - поделилась Рудова.

Если у Наташи занятия в зале не получаются, она может совершенствовать свою фигуру дома. Для тренировок у знаменитости имеется степпер, штанга на 35 килограммов и гантели по 4 килограмма.  Самые любимые упражнения у Рудовой - на пресс. Тренируется актриса регулярно, так как если пропуски занятий практически сразу сказываются на фигуре. "А в норму приходить сложно, да и времени потратишь куда больше, чем пропущенные две недели", - поделилась Рудова.

Фигуре Натальи Рудовой завидуют даже откровенные недоброжелатели.

 
 
 
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Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)24 Янв 2020 в 4:02 PST

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