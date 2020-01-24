Орбакайте опубликовала фото в необычном для себя образе и получила похвалу от звездной мамы

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24 января 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

певица Кристина Орбакайте, АГН Москва/Global Look Press

Кристина Орбакайте опубликовала фотографию в необычном для себя образе и получила похвалу от своей звездной мамы – Аллы Пугачевой. Примадонна эстрады оценила выбор наряда своей старшей дочери.

На снимке, о котором идет речь, 48-летняя Кристина позирует в белом платье с рюшами. Образ она дополнила массивным кулоном и уложенными волнами волосами.

Алла Пугачева одобрила образ дочери и написала, что она красавица. Действительно, Орбакайте нечасто можно увидеть в подобной одежде, но она делает ее внешность более милой, нежной и романтичной. Многие подписчики порекомендовали Кристине чаще носить подобные платья.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)22 Янв 2020 в 6:42 PST