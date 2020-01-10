Видео: Кристина Орбакайте раскритиковала макияж 7-летней дочери

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10 января 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Орбакайте, фото: globallookpress.com

Известная певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала видео, которое назвала "Урок "юный визажист". На записи Орбакайте раскритиковала макияж внучки Аллы Пугачевой. Помолодевшая Пугачева или фотошоп? Рождественское фото звездной четы взбудоражило поклонников

В опубликованном видеоролике Кристина и ее семилетняя дочь Клавдия красятся перед зеркалами. Девочка берет пример с мамы. "Ты только там не перебарщивай! Клава, сильно не крась...", - наставляет Кристина свою кровинку.

Дочка уверяет маму, что она только "чуть-чуть" и совсем незаметно. Однако, взглянув на плоды трудов Клавы, Орбакайте принимается все исправлять: "Это красный очень! Глаза воспаленные, смотри, как будто ты плакала!".

Подписчикам очень понравились такие утренние сборы мамы и дочки. Многие принялись ностальгировать на тему отношений поколений: Кристина сопроводила видео фразой из маминой песни "Какая ж ты смешная, девочка моя".





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)9 Янв 2020 в 8:42 PST