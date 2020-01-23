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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Актер Александр Пашков признался о разводе с женой, родившей ему троих детей

, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Александр Пашков признался о разводе с женой, родившей ему троих детей
Александр Пашков, фото: vk.com/alexander_pashkov

Актер Александр Пашков, получивший популярность по ролям в фильмах «72 метра» и «Десантура», признался, что трое его детей живут с бывшей женой Анжеликой.  40-летний Пашков стал участником шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».

С будущей женой они вместе учились. Александр так сильно влюбился в девушку, что хотел постоянно быть с ней. Пашков женился на Анжелике в 19 лет. Вскоре родился первенец - дочь. Денег молодой семье не хватало. Он начал подрабатывать таксистом. В 2001 году Пашков окончил Екатеринбургский Государственный Театральный институт и рванул в Москву искать работу. Супруга с дочкой остались в Екатеринбурге.

Роли в Москве его сразу не ждали. Пришлось подрабатывать курьером. За день проходил столько километров, что стирал ноги до крови.

Александр решил на «Мосфильме» попроситься в массовку. А потом ему дали маленький эпизод в кино. Актера стали узнавать и приглашать сниматься. С Анжеликой они родили двоих дочек и сына, прожили 18 лет. Но развелись в 2013 году.

По его словам, потому что близкий человек в какой-то момент перестал быть  близким.
С супругой и детьми они общаются.

Сейчас у Пашкова новая семья - супруга актриса Карина и дочь.

 

 
 
 
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Публикация от Пашков Александр (@artistpashkov)22 Янв 2020 в 9:34 PST

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