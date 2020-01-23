Певица Глюкоза опубликовала пляжное фото с Ксенией Собчак

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23 января 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Ионова, фото из соцсети

Телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза встретились на Мальдивах. Собчак отдыхает на острове вместе с мужем и сыном Платоном. Ей приходится присматривать за малышом. Но дамы выделяют время "пойожиться" и устроить фотосессию в бикини на пляже.



Узнаете? Ксения в черном купальнике, Наташа Ионова, Глюкоза, в белом. Автор фото: муж Собчак Константин Богомолов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)23 Янв 2020 в 8:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)17 Янв 2020 в 6:04 PST

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