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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Певица Глюкоза опубликовала пляжное фото с Ксенией Собчак

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Глюкоза опубликовала пляжное фото с Ксенией Собчак
Наталья Ионова, фото из соцсети

Телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза встретились на Мальдивах. Собчак отдыхает на острове вместе с мужем и сыном Платоном. Ей приходится присматривать за малышом. Но дамы выделяют время "пойожиться" и устроить фотосессию в бикини на пляже.


Узнаете? Ксения в черном купальнике, Наташа Ионова, Глюкоза, в белом. Автор фото: муж Собчак Константин Богомолов.

 
 
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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)23 Янв 2020 в 8:21 PST

 

 
 
 
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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)17 Янв 2020 в 6:04 PST

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