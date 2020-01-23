Александр Цекало запретил детям говорить о своей маме при нынешней супруге

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23 января 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

фото:Александр Цекало, Komsomolskaya Pravda /globallookpress.com

Известный российский продюсер Александр Цекало запретил своим детям от бывшей супруги Виктории Галушко говорить о маме при новой пассии отца. Известно, что год назад знаменитость женился на актрисе и художнице Дарине Эрвин.

При этом остаться в хороших отношениях с сестрой певицы Веры Брежневой Цекало не удалось. Однако продюсер содержит двоих детей – Михаила и Александру, они живут с матерью, но Галушко разрешает им видеться с отцом.

Источник, близкий к окружению пары, рассказал, что дети иногда приезжают к Цекало в Соединённые Штаты и неплохо ладят с его нынешней супругой. По его мнению, продюсер рад, что Дарина Эрвин независимая женщина. Кроме этого, 28-летняя девушка следит за здоровьем 58-летнего супруга.

«Мы часто видим их на берегу, занимающихся серфингом», - поделился собеседник.

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