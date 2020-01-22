«Конкурсы красоты - продажа тела», зачем «крокодилицам глубоко за сорок» это нужно? - удивляется блогер новой миссис Вселенная

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22 января 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Новой миссис Вселенной 2020 стала врач-гинеколог, мама четырех детей из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая. О победе в международном конкурсе она сообщила в Instagram, сфотографировавшись в короне после церемонии награждения.

«Молодая была не свежа - Ксении 45. С внешностью, правда, беда. А с другой стороны, 45 лет - на конкурсе все были далеко не красотками. И наша Ксюша - ещё не самый страшный крокодил среди всех. Несмотря на то, что я считаю победу новой миссис вполне заслуженной, у меня есть другой вопрос. Простите, но я искренне не понимаю, зачем 45-летней бабе продавать своё тело?», - задает вопрос скандальный блогер Лена Миро.

Она не безосновательно считает, что любой «конкурс красоты – это продажа тела». Именно поэтому туда так рвутся молоденькие девчонки, которые хотят преуспеть в модельном бизнесе или найти себе спонсора побогаче.

«И то, и другое - продажа тела. Так зачем же Ксения-врач пошла на конкурс по продаже тела? Доказать элегантность? Впечатлить изяществом? Добить публику своими манерами? Мне очень странно видеть жён, матерей, бабушек, которые выставляют свои дряблые тела напоказ. По-моему, это просто гадко и мерзко - у тебя есть мужик, есть дети, а ты продаёшь своё тело. Это даже не проституция, это хуже. Проститутки, хотя бы, не замужем», - впадает в крайности Елена Мироненко.