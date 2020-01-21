Фото и видео Светланы Бондарчук в купальнике на Мальдивах вызвало большой интерес в сети

Светлана Бондарчук взволновала фолловеров, опубликовав пляжные фото. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука отдыхает на Мальдивах с женихом. Да-да, именно женихом. Якобы Сергей Харченко сделал предложение Светлане.
Вот он и опубликовал фото возлюбленной в "голом" купальнике. Харченко завидуют, какая красивая и стройная у него женщина. «голом» купальнике. "Голыми" называют полупрозрачные наряды телесного цвета, которые сливаются с цветом кожи. Подписчики рассмотрели все тело 51-летей Бондарчук, которая смело носит "голый" купальник.
"Шикарная Света! Любуюсь каждый день!" "Отпад", - пишут комплименты женщине.
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