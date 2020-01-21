Фото и видео Светланы Бондарчук в купальнике на Мальдивах вызвало большой интерес в сети

//Шоу-бизнес 13+

21 января 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Бондарчук, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Светлана Бондарчук взволновала фолловеров, опубликовав пляжные фото. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука отдыхает на Мальдивах с женихом. Да-да, именно женихом. Якобы Сергей Харченко сделал предложение Светлане.

Вот он и опубликовал фото возлюбленной в "голом" купальнике. Харченко завидуют, какая красивая и стройная у него женщина. «голом» купальнике. "Голыми" называют полупрозрачные наряды телесного цвета, которые сливаются с цветом кожи. Подписчики рассмотрели все тело 51-летей Бондарчук, которая смело носит "голый" купальник.

"Шикарная Света! Любуюсь каждый день!" "Отпад", - пишут комплименты женщине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от XAXA (@sirg74)20 Янв 2020 в 8:00 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)19 Янв 2020 в 8:53 PST

Читайте также:

Тренер Киркорова рассказал, как работает со знаменитостью