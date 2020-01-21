"Это было очень страшно, полиция не могла помочь", известная блогер рассказала о преследователе

//Шоу-бизнес 13+

21 января 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Известный блогер Саша Новикова рассказала о преследователе. Больше года неизвестный мужчина следил за ней в социальных сетях, писал ей сообщения, и она не знала, что с этим делать, ведь в России сталкинг не является преступлением.

Во многих странах «сталкинг» - так называется нежелательное внимание или преследование, считают формой домогательства и запугивания и это является уголовным преступлением, но не в нашей стране. Часто, рассказав о преследователе, вы можете услышать: «Ты сама виновата», а в полиции вам скажут: «Вот если что-то случится, тогда и приходите».

Саша Новикова, рассказывая о своем опыте, написала, что очень боялась за свою жизнь и до сих пор старается не указывать своего местоположения под фотографиями в Сети. «Три года назад я начала получать в соцсетях сообщения от незнакомого мужчины. Сначала я не увидела в этом ничего подозрительного – подписчик поинтересовался здоровым образом жизни и питанием», - пишет блогер.

Девушка почувствовала неладное, когда незнакомец стал буквально следить за каждым ее шагом, засыпал письмами, искал подробности о ее жизни. Она блокировала его, но он заводил новый аккаунт и вновь начинал преследование. «Всё это продолжалось примерно год, емейлы приходили каждый день. Он рассказывал о том, как планирует нашу совместную жизнь. Потом написал, что он приехал в Москву, и стал каждый день сообщать мне, что ждёт меня в ресторане», - вспоминала Александра.

Однажды он даже приехал на остров, где они отдыхали с семьей, и подошёл к ней в ресторане. Когда блогер поняла, что перед ней ее преследователь, она жутко испугалась. Еще несколько раз навязчивый воздыхатель пытался встретиться с Новиковой, писал ее отцу. Тогда семья обратилась в полицию, но те только развели руками – прямых угроз от преследователя не поступало.

«Насколько я знаю, ситуация разрешилась сама собой – молодой человек попал в психиатрическую клинику. Уже пару лет я ничего о нём не слышала», - цитирует блогера портал howtogreen.ru. К счастью, этой истории все закончилось мирно, но так бывает далеко не всегда.