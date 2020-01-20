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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи сына

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи сына
Фото: соцсети

Российский режиссёр Андрей Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи сына. По словам обеспокоенного отца, 16-летний подросток отправился гулять с друзьями, но спустя какое-то время перестал выходить на связь.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 18 января. 16-летний сын Кончаловского ушёл из дома около десяти часов вечера. Родителям подросток сообщил, что ушёл гулять с друзьями. Но через некоторое время молодой человек перестал выходить на связь. Обеспокоенный отец решил, что с сыном могла случиться беда, и обратился в полицию.

Впрочем, тревога оказалась напрасной. Подростка обнаружили в гостевом доме. Он признался, что поздно вернулся домой, а потому решил заночевать там, чтобы не будить родителей.

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АБ

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