Грачевский рассказал, почему Бромберг покинул страну:

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13 января 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Борис Грачевский, Instagram

Известный российский режиссер Борис Грачевский и гендиректор «Ералаша» рассказал, что ушедший из жизни два дня назад Константин Бромберг был «неординарным человеком», а его фильмы любила вся страна.

Умер снявший фильм "Приключения Электроника" режиссер Константин Бромберг

«Константин Бромбрег был человеком очень неординарным, с определенным вкусом. Он ухитрился сделать так, что его два фильма («Чародеи» и «Приключения Электроника») полюбила вся страна», - отметил режиссер.

Грачевский сказал, что понимает, почему Бромберг давно покинул Россию. По его словам, режиссёру не давали работать над тем, над чем он действительно хотел. По его словам, в нем было много энергии, он воплощал общенародную идеологию.

«Он был очень яркий и интересный человек. Начало года – и такая потеря. Память останется, останутся эти фильмы», - заключил Грачевский, отметив, что все эпизоды «Ералаша», снятые Бромбергом, были необычными.