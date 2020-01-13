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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Грачевский рассказал, почему Бромберг покинул страну: "Он был очень яркий и интересный человек"

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Грачевский рассказал, почему Бромберг покинул страну:
Фото: Борис Грачевский, Instagram

Известный российский режиссер Борис Грачевский и гендиректор «Ералаша» рассказал, что ушедший из жизни два дня назад Константин Бромберг был «неординарным человеком», а его фильмы любила вся страна.

Умер снявший фильм

Умер снявший фильм "Приключения Электроника" режиссер Константин Бромберг

«Константин Бромбрег был человеком очень неординарным, с определенным вкусом. Он ухитрился сделать так, что его два фильма («Чародеи» и «Приключения Электроника») полюбила вся страна», - отметил режиссер.

Грачевский сказал, что понимает, почему Бромберг давно покинул Россию. По его словам, режиссёру не давали работать над тем, над чем он действительно хотел. По его словам, в нем было много энергии, он воплощал общенародную идеологию.

«Он был очень яркий и интересный человек. Начало года – и такая потеря. Память останется, останутся эти фильмы», - заключил Грачевский, отметив, что все эпизоды «Ералаша», снятые Бромбергом, были необычными.

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