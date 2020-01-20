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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Источники утверждают, что Анджелина Джоли впала в "голодную депрессию"

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Источники утверждают, что Анджелина Джоли впала в
актриса Анджелина Джоли, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Источники утверждают, что знаменитая голливудская актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли впала в "голодную депрессию". И без того стройная женщина якобы продолжает стремительно терять вес.

Инсайдеры уверяют, что Джоли сейчас весит около 45 килограммов, оскольку очень переживает после тяжелого развода с Брэдом Питтом и невозможности уехать из США – согласно законам этой страны, актриса не имеет права увозить детей далеко от отца, пока им не исполнится 18 лет.

Согласно некоторым данным, Анджелина питается в основном фруктами и пьет кофе для бодрости. Более того, она зачастую пребывает в "разбитом" состоянии и просто забывает о еде.

Не исключено, что свою роль в таком образе жизни Джоли сыграли слухи о воссоединении Брэда Питта с бывшей женой Дженнифер Энистон.

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ЕТ

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