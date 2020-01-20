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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Поклонникам Кэмерон Диаз показалось очень странным полное имя новорожденной дочери актрисы

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Поклонникам Кэмерон Диаз показалось очень странным полное имя новорожденной дочери актрисы
Кэмерон Диаз, Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Стало известно полное имя новорожденной дочери 47-летней актрисы Кэмерон Диаз и ее 40-летнего супруга Бенджамина Мэддэна. Поклонникам супружеской пары оно показалось довольно необычным и даже странным.

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Ранее сообщалось, что девочку было решено назвать Рэддикс, однако теперь выяснилось, что имя звучит так – Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден. Пользователи сети шутят на эту тему и пытаются догадаться, как малышку будут называть в домашней обстановке.

Напомним, ранее Кэмерон Диаз сообщила, что не намерена показывать фотографию дочки или предоставлять какую-либо дополнительную информацию о ней.

ЕТ

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