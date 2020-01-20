Поклонникам Кэмерон Диаз показалось очень странным полное имя новорожденной дочери актрисы

Стало известно полное имя новорожденной дочери 47-летней актрисы Кэмерон Диаз и ее 40-летнего супруга Бенджамина Мэддэна. Поклонникам супружеской пары оно показалось довольно необычным и даже странным.
Ранее сообщалось, что девочку было решено назвать Рэддикс, однако теперь выяснилось, что имя звучит так – Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден. Пользователи сети шутят на эту тему и пытаются догадаться, как малышку будут называть в домашней обстановке.
Напомним, ранее Кэмерон Диаз сообщила, что не намерена показывать фотографию дочки или предоставлять какую-либо дополнительную информацию о ней.