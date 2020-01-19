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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Тайный поклонник предложил Дане Борисовой 300 тыс. рублей за ночь

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Тайный поклонник предложил Дане Борисовой 300 тыс. рублей за ночь
Фото: Дана Борисова, Instagram

Российская телеведущая Дана Борисова поделилась с подписчиками откровенным предложением, которое поступило ей в личные сообщения от тайного поклонника. Мужчина, не скрывая чувств, предлагает знаменитости «незабываемую» ночь в отеле.

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Телеведущая выложила скриншот сообщения в stories Instagram, отметив, что была удивлена подобным предложением. Борисова привыкла, что мужчины пытаются получить её внимание любым доступным способом и относится к этому с юмором. Знаменитость не стала делать из этого скандал, а просто отдала «тайное письмо» на суд подписчикам.

Борисова не раз говорила, что сейчас у неё нет времени заводить новые романы. Она занимается карьерой и воспитанием 12-летней дочери Полины. 

 

БА

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