В сети появилось первое фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича, которая обошлась в $6,5 млн

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18 января 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

галеристка Дарья Жукова, Anna Salynskaya/Russian Look

В сети появилась первая фотография со свадьбы галеристки, бывшей супруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой и греческого миллионера Ставроса Ниархоса. Церемония обошлась в 6,5 миллиона долларов.

Свадьба состоялась в Швейцарии на горнолыжном курорте Сент-Мориц. Праздник был устроен в шатрах на берегу озера. Дарья появилась на церемонии в роскошном закрытом платье с накидкой, переходящей в длинный шлейф. Она убрала волосы в высокую простую прическу и сделала неяркий макияж.

Жених тоже выглядел очень просто – он выбрал для церемонии неброский костюм, который украсили лишь цветы в петлице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugenia Garavani (@eugeniagaravani)17 Янв 2020 в 8:04 PST