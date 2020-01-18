В сети появилось первое фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича, которая обошлась в $6,5 млн

В сети появилась первая фотография со свадьбы галеристки, бывшей супруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой и греческого миллионера Ставроса Ниархоса. Церемония обошлась в 6,5 миллиона долларов.
Свадьба состоялась в Швейцарии на горнолыжном курорте Сент-Мориц. Праздник был устроен в шатрах на берегу озера. Дарья появилась на церемонии в роскошном закрытом платье с накидкой, переходящей в длинный шлейф. Она убрала волосы в высокую простую прическу и сделала неяркий макияж.
Жених тоже выглядел очень просто – он выбрал для церемонии неброский костюм, который украсили лишь цветы в петлице.
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