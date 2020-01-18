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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В сети появилось первое фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича, которая обошлась в $6,5 млн

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

В сети появилось первое фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича, которая обошлась в $6,5 млн
галеристка Дарья Жукова, Anna Salynskaya/Russian Look

В сети появилась первая фотография со свадьбы галеристки, бывшей супруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой и греческого миллионера Ставроса Ниархоса. Церемония обошлась в 6,5 миллиона долларов.

Максим Дунаевский готовится сыграть восьмую свадьбу

Максим Дунаевский готовится сыграть восьмую свадьбу

Свадьба состоялась в Швейцарии на горнолыжном курорте Сент-Мориц. Праздник был устроен в шатрах на берегу озера. Дарья появилась на церемонии в роскошном закрытом платье с накидкой, переходящей в длинный шлейф. Она убрала волосы в высокую простую прическу и сделала неяркий макияж. 

Жених тоже выглядел очень просто – он выбрал для церемонии неброский костюм, который украсили лишь цветы в петлице.

 

 
 
 
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Публикация от Eugenia Garavani (@eugeniagaravani)17 Янв 2020 в 8:04 PST

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