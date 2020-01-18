"Растрачивала себя на пустое”, Лариса Гузеева рассказала, о чем больше всего жалеет в своей жизни

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18 января 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Профессиональная сваха и звезда программы “Давай поженимся!” Лариса Гузеева бывает достаточно откровенной со своими подписчиками в Instagram и часто дает житейские советы своим поклонникам. Недавно она опубликовала снимок дочери Ольги и призналась, о чем жалеет больше всего на свете.

«О чём я жалею: что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких», - написала Гузеев. Не нравится телеведущей и ее привычка от всего избавляться и раздавать, потому что вещи – это память о радостных событиях в семье.

«Так в чем же дело? Родите ещё или усыновите, Пугачеву не остановил возраст во всяком случае», - посоветовали своему кумиру подписчики.