Чем похожа молодая жена Цекало Дарина Эрвин на его бывшую супругу Лолиту Милявскую

Новая супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин удивляет фолловеров, размещая в сети свои фотографии. Судя по снимкам, 28-летняя Дарина Эрвин - художница, любит работать без лишней одежда.
Так на одном из фото молодая жена Цекало запечатлена в джинсах и без кофточки, прикрывая обнаженную грудь роскошными длинными волосами.
В сети вспомнили бывшую супругу 58-летнего Цекало Лолиту Милявскую, которую называли "женщина без комплексов".
Говорят, Цекало не смущает желание его жены раздеваться во время творчества. Кстати, рисовать она любит отдельные части мужского тела. Лолита как-то пошутила над таким фото.
И у Дарины есть поклонники, которые хотели бы брать у нее уроки. "Очень красиво", "Просто огонь! Возможно ли попасть на мастер-класс к вам?", "Внеземная красота", - пишут в комментариях к фото.
Влюбленный Цекало уже привык ловить на улице завистливые взгляды и гордится фигурой избранницы. Цекало готов преподносить Дарине дорогие подарки и даже отобрать у бывшей супруги Виктории Галушко
свою фамилию.
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"Повезло Цекало))", - завидуют Александру
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