Чем похожа молодая жена Цекало Дарина Эрвин на его бывшую супругу Лолиту Милявскую

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18 января 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Цекало, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Новая супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин удивляет фолловеров, размещая в сети свои фотографии. Судя по снимкам, 28-летняя Дарина Эрвин - художница, любит работать без лишней одежда.

СМИ: Александр Цекало "выкупил" фамилию у бывшей жены ради новой супруги

Так на одном из фото молодая жена Цекало запечатлена в джинсах и без кофточки, прикрывая обнаженную грудь роскошными длинными волосами.

В сети вспомнили бывшую супругу 58-летнего Цекало Лолиту Милявскую, которую называли "женщина без комплексов".

Говорят, Цекало не смущает желание его жены раздеваться во время творчества. Кстати, рисовать она любит отдельные части мужского тела. Лолита как-то пошутила над таким фото.

И у Дарины есть поклонники, которые хотели бы брать у нее уроки. "Очень красиво", "Просто огонь! Возможно ли попасть на мастер-класс к вам?", "Внеземная красота", - пишут в комментариях к фото.

Влюбленный Цекало уже привык ловить на улице завистливые взгляды и гордится фигурой избранницы. Цекало готов преподносить Дарине дорогие подарки и даже отобрать у бывшей супруги Виктории Галушко

свою фамилию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darina_Ervin (@darina_ervin)16 Янв 2020 в 8:17 PST

"Повезло Цекало))", - завидуют Александру

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darina_Ervin (@darina_ervin)2 Янв 2020 в 6:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darina_Ervin (@darina_ervin)29 Ноя 2019 в 11:03 PST