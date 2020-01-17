Ляйсан Утяшева удивила поклонников новой прической

Знаменитая гимнастка, супруга юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева накануне в очередной раз удивила поклонников сменой имиджа. Спортсменка недавно сделала новую прическу, которая ей очень идет.
На новом снимке в социальной сети, на котором Ляйсан запечатлена с мужем, где можно увидеть, что она сделала каре. Теперь волосы Утяшевой едва закрывают мочки ушей. Локоны имеют карамельный оттенок и заставляют черты лица гимнастки играть ярче.
Супруга Павла Воли задалась вопросом, надолго ли останется у нее эта прическа. "Мне кажется, я оборотень", – резюмировала Ляйсан.
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