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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Ляйсан Утяшева удивила поклонников новой прической

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Ляйсан Утяшева удивила поклонников новой прической
Ляйсан Утяшева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая гимнастка, супруга юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева накануне в очередной раз удивила поклонников сменой имиджа. Спортсменка недавно сделала новую прическу, которая ей очень идет.

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На новом снимке в социальной сети, на котором Ляйсан запечатлена с мужем, где можно увидеть, что она сделала каре. Теперь волосы Утяшевой едва закрывают мочки ушей. Локоны имеют карамельный оттенок и заставляют черты лица гимнастки играть ярче.

Супруга Павла Воли задалась вопросом, надолго ли останется у нее эта прическа. "Мне кажется, я оборотень", – резюмировала Ляйсан.

 

 
 
 
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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)16 Янв 2020 в 10:07 PST

ЕТ

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