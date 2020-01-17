Максим Дунаевский отпраздновал 75-летие и после седьмого развода собрался жениться восьмой раз

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17 января 2020, 00:19 [ «Аргументы Недели» ]

Марина Рождественская, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Композитор Максим Дунаевский известен своей привычкой непременно официально жениться на своих любимых женщинах. Отпраздновав 15 января 75-летний юбилей, известный музыкант сделал признание об изменениях в своей личной жизни.

К своим 75 годам Дунаевский был женат семь раз. Сейчас разводится со своей женой Мариной Рождественской, с которой прожил дольше, чем с предыдущими супругами - 20 лет.

Оказывается, около трех лет Дунаевский дружит с женщиной, которая близка ему по духу, у них общие интересы. Ее зовут Алла. Алла – музыковед, преподаватель, кандидат наук.

Возможно, Максим Дунаевский женится на этой женщине. И Алла станет восьмой женой композитора. По его признанию, ему не просто интересно с новой избранницей, Алла стала его любимой женщиной. С весны прошлого года музыкант выходит в свет с ней.

С седьмой супругой Мариной Рождественской Максим Дунаевский познакомился, когда ей было 25 лет, а ему – 54. Дунаевский и сейчас выглядит моложаво, а тогда в чуть за 50 ощущал себя мальчишкой. Марина ему понравилась – красивая, интересная девушка. Дунаевский буквально после третьей встречи пригласил девушку в Америку, он тогда жил в США. Ему понравилось, как молодая женщина держится, какие у нее манеры, как себя ведет. Дунаевский сделал ей предложение.

Он растил дочь Марины от первого брак. В семье родилась еще дочь Полина. Марина в разных интервью о правиле Максима Дунаевского жениться на своих возлюбленных называла себя последней женой Дунаевского. Но так не получилось.

Недавно Марина Рождественская рассказала о разводе с Максимом Дунаевским, и якобы он забирает у нее все.

На самом деле это не так. Артист рассказал всю правду телеведущему Борису Корчевникову. По его словам, действительно, он с Мариной разводится, и оставляет не все, что у него имеется сейчас, бывшей жене, как делал это ранее.

Дунаевский уверяет, что сделает все возможное, чтобы Марина не испытывала в жизни трудности после развода с ним. Артист обещает помогать ей, оставить какую-то недвижимость, чтобы Марина никогда ни в чем не нуждалась.

По словам Дунаевского, когда у них с Мариной отношения охладели, супруга боролась за него, пыталась сохранить семью.

А он понял, что совместной жизни у них больше не получится, как бы они не старались ее «взбодрить». Максим Исаакович считает, что «в состоянии вялости» мужчине и женщине жить нельзя.

Марина Рождественская очень переживает из-за развода. Дунаевский сожалеет, что так сложилось. Но себя изменить не может.

По словам Дунаевского, ему сложно объяснить, почему он расстался с Мариной. Но уверяет, что это точно не измена. Алла не стала разлучницей.

Борис Корчевников настойчиво спрашивал Дунаевского, женится ли он в восьмой раз, на Алле. Композитор сказал: «Да».