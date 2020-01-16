Лера Кудрявцева не стесняясь хвастается успехами маленькой дочки

Телеведущая Лера Кудрявцева души не чает в своей годовалой дочке Маше. Звезда активно занимается развитием малышки. Лера даже наняла малютке специалиста, который помогает ей осваивать окружающий мир.
Накануне Лера опубликовала серию роликов в своем Instagram. На них маленькая Маша Макарова с педагогом учится различать цвета и животных. Девочка явно делает успехи. На всех записях она практически безукоризненно выполнила все задания. Она даже смогла самостоятельно покормить кота по просьбе звездной мамы.
Фолловеры Кудрявцевой восхитились ее ребенком и пожелали малышке крепкого здоровья и расти на радость родителям.
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