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16 января 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

дом2,фото,соцсетей

Кто не слышал про Дом-2 – у того не было детства.

Думаем, всем известна эта программа в начале 2000 годов. Ее смотрели мы, наши старшие сестры тайком от родителей, и наши родители тайком от детей. Популярный живой телесериал вышел в 2003 году 1 июля, на канале ТНТ. На тот момент программу взялись вести Николай Басков и Светлана Хоркина. Она активно набирала обороты среди просмотров. Являлась одной из первых социальных передач про реальную жизнь молодых пар. Где можно было пронаблюдать ссоры, драки, любовь и влюбленность.

Уже в 2004 году 11 мая – вышел второй сезон передачи. Ведущими стали Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Участники превратились не просто в любимчиков и раздражителей для зрителей, но и популярных людей. Многие из них сумели выстроить блестящую карьеру в киносъемках, а кто-то потерпел крах и остался забытым, простым гражданином России. Но сегодня, мы предлагаем поговорить про звезд 2003-2004 годов. Тех, кто не побоялся поучаствовать в скандальном шоу и выставить все свои проблемы на показ. А так же, давайте вспомним с чего все начиналось?

Дом-2, когда начался проект?

Сколько лет идет Дом-2 в России?

Дом-2 сколько серий набралось за 18 лет телесъемок?

Первый состав Дом-2 ведущие.

Первый состава Дома-2 участники.

Первые участники Дома-2 тогда и сейчас?

Что случилось с передачей и будет ли продолжение?

С какого года начался Дома 2?

Официально проект «Дом-2» вышел на экраны в 2004 году 11 мая. До этого, режиссеры назвали первый сезон «Дом». Суть данной передачи заключалась в том, чтобы молодые люди знакомились во время съемок и пробовали создать семью. Помимо этого, режиссеры ставили перед ними задачу построить дом, в котором они бы все жили. В финале – самая крепкая пара получает приз в виде построенного здания.

Главным лозунгом телепередачи, до сих пор остается фраза «Построй свою любовь». Авторы сериала ставили ставку на то, что людям будет интересно наблюдать за бытовыми трудностями, отношениями таких же людей. И ставка сыграла. Проект стал полностью окупать себя через просмотры. А хайп, который поднимался внутри него – прибавлял все больше зрителей и даже желающих принять участие.

В 2004 году на экранах появились первых 15 человек. 8 девушек и 7 парней, которые не имели отношений в данный период и желали приобрести их на проекте. Их основная задача была в выстраивание взаимопонимания и любви между собой. Они должны были подобать себе пару, и заставить остальных участников и зрителей поверить в их искреннюю любовь. Каждый четверг ведущие с участниками собирались и выбирали человека, который покинет проект. При этом режиссеры сделали ход конем, и после того, как один участник уходил с проекта, на его место приходил новый (противоположного пола).

Все это сопровождалось постройкой дома, скандалами, драками, интимом и обещаниями.

На вопрос «сколько лет дому 2 в общем?» - ответ поражает. 16 лет, как телесериал появился на наших экранах. Более того, проект занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самая длинная телепередача в мире.

Актуальные вопросы:

Сколько дому 2 приписано сезонов и выпусков? – 13 сезонов и 5704 выпуска. Первые ведущие? – Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Первые участники дома 2? – Ольга Николаева, Роман Тертишный, Ольга Бузова, Роман Третьяков, Степан Меньщиков, Алена Водонаева, Сэм Селезнев, Анастасия Дашко – ребята были самыми активными и «живучими» участниками телешоу.

Первый состав дом 2 тогда и сейчас

А теперь, более подробно вы сможете узнать про ТОП-5 самых ярких участников проекта Дом-2.

Ольга Бузова. «Все танцуют под Бузову», когда то она провела 4 года на съемках Дом-2, а вскоре стала его ведущей. В 2012 году неудачно вышла замуж за футболиста, вскоре развелась. Сейчас Оля считается одной из самых известных блогеров России. Она создает сольные/ групповые музыкальные проекты. Продолжает свою карьеру телеведущей и больше 7 лет ведет Дом-2. Встречается с популярным видео-блогером Давидом Манукьяном. На нее подписано более 18 миллионов человек, и вроде как – жизнь удалась! Ольга Николаева. Та еще скандалистка и зажигалка Дом-2. На проекте ей не удалось прийти к удачным отношениям с Маем Абрикосовым. Но девушка не потерялась. Она постоянно путешествует, проводит большие клубные тусовки, стоя у пульта диджея. Поддерживает связь с Настей Дашко, поскольку является крестной мамой для ее сына. Роман Третьяков. Окреп, возмужал и отрастил рыжую бороду. Парень, на проекте был той еще выскочкой. Он будоражил всех участников своей скандальностью и наглостью – именно это и хотели видеть режиссеры. Его причина ухода с проекта – была самой странной и до сих пор ни для кого неизвестной. Прозвучала лишь фраза «По семейным обстоятельствам». Сейчас Рома пишет сценарии и проводит различные мероприятия, где остается в роли ведущего. В 2011 у него родился сын, но брак с женой моделью потерпел неудачу. На данный момент сердце Ловеласа – свободно. Алена Водонаева. Красота и «Джулия Робертс» проекта дом-2. Она пришла на программу с целью продолжить свой тандем с Меньщиковым. Но попытки оказались бессмысленными – пара разошлась. Ушла она, так же, под неизвестными предлогами. Но, совсем скоро стала очень популярным блогером, телеведущей, моделью и покорительницей мужских сердец. Вышла замуж за бизнесмена Малакеева, родила ему сына, а со временем – пережила болезненный развод. После чего, еще 2 раза влюбилась, а в конце осталась одна. Продолжает вести свой блог, работает в редакции «Супер», где ведет колонку. Роман Тертишный. Юноша, который влюбил в себя миллионы во время проекта. В своих суждениях Май Абрикосов, как со временем стали его называть, был очень резким и принципиальным. Любил внимание от девушек. Во время съемок, стал встречаться с «Солнцем», она же – Ольга Николаева. Покинул Дом-2 из-за крупной ссоры с Дмитрием Нагиевым. После, несколько лет проработал актером. Создал свой сайт и начал вести инстаграмм страницу, где активно рассказывал про всех участников. Май имел дело с наркотиками, и обвинял продюсера Алексея Михайловского, который подсадил его на них. Пройдя лечение, в 2016 году Роман объявил, что находится в отношениях с Ольгой, она врач-офтальмолог. Ему предлагали вернуться на проект, но он отказался, считая, что скоро телепередача Дом-2 вовсе пропадет с экранов.

Сколько лет идет Дом-2, и собираются ли режиссеры заканчивать проект?

Телешоу, и, правда, стало терять охваты и миллионную аудиторию. Из-за нескольких причин:

участники не столь активны, как хотелось бы; сценарий устаревший.

Тем не менее, проект продолжает свою жизнь на телеканале ТНТ. Уже в первые две недели 2020 года, шоу успело выпустить несколько скандальных выпусков. И как бы многим не нравилась эта передача, режиссеры не планируют закрывать проект. Наоборот вкладывают и инвестиции в его развитие, приглашая новых, эпатажных и скандальных участников.