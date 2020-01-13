Самбурская отдыхает с бывшим бойфрендом Бузовой на Бали:

Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками совместной фотографией с бывшим избранником телеведущей Ольги Бузовой. Отмечается, что звездная пара проводит отпуск на солнечном Бали.
«С бывшим Бузовой гладим слона… Завтра у нас свадьба. Он не звал», - иронично подписала снимок актриса.
На фото Самбурская показывает радостный восторг от слона, стоявшего рядом. На заднем плане можно заметить рэпера Лёшу Свика, который гладит экзотическое животное. Известно, что Бузовой и музыканту когда-то приписывали роман.
Однако невинная шутка разделила подписчиков на два лагеря: одни оценили юмор актрисы и поддержали шутку, назвав бывшего Бузовой «слоном», а других возмутило поведение Самбурской по отношению к телеведущей.
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