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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Самбурская отдыхает с бывшим бойфрендом Бузовой на Бали: "Завтра у нас свадьба"

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Самбурская отдыхает с бывшим бойфрендом Бузовой на Бали:
Фото: Настасья Самбурская, Instagram

Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками совместной фотографией с бывшим избранником телеведущей Ольги Бузовой. Отмечается, что звездная пара проводит отпуск на солнечном Бали.

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«С бывшим Бузовой гладим слона… Завтра у нас свадьба. Он не звал», - иронично подписала снимок актриса.

На фото Самбурская показывает радостный восторг от слона, стоявшего рядом. На заднем плане можно заметить рэпера Лёшу Свика, который гладит экзотическое животное. Известно, что Бузовой и музыканту когда-то приписывали роман.

Однако невинная шутка разделила подписчиков на два лагеря: одни оценили юмор актрисы и поддержали шутку, назвав бывшего Бузовой «слоном», а других возмутило поведение Самбурской по отношению к телеведущей.

 
 
 
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Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya)11 Янв 2020 в 5:45 PST

БА

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