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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ксения Корнева рассказала, что случилось с «Уральскими пельменями» после ухода Михалковой

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Ксения Корнева рассказала, что случилось с «Уральскими пельменями» после ухода Михалковой
Фото: соцсети

Актриса юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала об атмосфере, царящей в коллективе после ухода Юлии Михалковой. На протяжении нескольких лет девушка считалась «женским лицом» программы.

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На вопрос о теперь уже бывшей коллеге Корнева ответила достаточно сдержанно. «Конкретно для меня мало что поменялось — просто минус один человек в команде... Хотя теперь нас быстрее гримируют. А если серьезно, все идет в штатном режиме: мне дают номера, я их учу, просто делаю это без Юли — с другими людьми», - рассказала она.

При этом артистка отметила, что с оставшейся в шоу Иланой Юрьевой у них нет конкуренции.

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