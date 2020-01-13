Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Переигравший всех" Сергей Безруков рассказал о планах на будущее и новых ролях

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Сергей Безруков, Instagram

Известный российский актер Сергей Безруков рассказал, чем порадует своих поклонников в ближайшее время. По его словам, сейчас многие шутят, что он «переиграл всех – от Пушкина до Высоцкого», сообщаеn kp.ru.

Евгений Петросян остался без «Смехопанорамы»?

Евгений Петросян остался без «Смехопанорамы»?

«Много было шуток на тему, что Безруков переиграл всех - от Пушкина до Высоцкого. Вот только Лермонтова еще не сыграл. Сразу оговорюсь: и не планирую! … Наконец я «дорос» до роли Арбенина в драме «Маскарад». Спектакль ставит режиссер из Прибалтики Роландас Аткочюнас», - поделился актер, отметив, что стихи Лермонтова читает, а также всегда мечтал сыграть Печорина из «Героев нашего времени».

Безруков отметил, что в 2019 году много снимался в кино и вскоре фильмы начнут выходить. Актер уточнил, что к 75-летию Победы выйду кинокартины «Подольские курсанты» и «Учености плоды». Также он рассказал, что сыграл роль Ибрагима Бендера – отца Остапа и тренера по боксу в спортивной драме «Мистер Нокаут», а в фильме Александра Велединского «Обитель» - начальника лагеря Эйхманиса. При этом ещё скоро покажут второй сезон сериала «Оптимисты».

БА

//картина дня

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отреагировала на предложение бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие…

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике»

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская и украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками яркими кадрами со своего отдыха в Мексике. Отмечается, что знаменитость решила провести…

//новости ан

//новости ан

В России изменят систему оплаты труда учителей. Как сообщила министр просвещения Ольга Васильева, 70% фонда должно уходить на оклады, а 30% — на различные прибавки…

"Суперджету" авиакомпании "Аэрофлот" пришлось разворачиваться обратно в аэропорт Шереметьево почти сразу после взлёта. Пассажиры, провели в воздухе полтора часа, но так…

//новости ан

Очевидец рассказал о дорожно-транспортном происшествии, в которое попала актриса и светская львица Рената Литвинова. Известно, что на пересечении Тверского бульвара…

//новости ан

В Сети не утихают разговоры о том, что нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо подозрительно похож на покойного кубинского революционера Фиделя Кастро.

Оппозиции Абхазии удалось добиться своего – президент Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Сейчас все надеются на стабилизацию обстановки в регионе и мирное…

Известная российская актриса и светская львица Рената Литвинова прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, в которое попала в воскресенье, 12 января, в центре…