"Переигравший всех" Сергей Безруков рассказал о планах на будущее и новых ролях

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13 января 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Сергей Безруков, Instagram

Известный российский актер Сергей Безруков рассказал, чем порадует своих поклонников в ближайшее время. По его словам, сейчас многие шутят, что он «переиграл всех – от Пушкина до Высоцкого», сообщаеn kp.ru.

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«Много было шуток на тему, что Безруков переиграл всех - от Пушкина до Высоцкого. Вот только Лермонтова еще не сыграл. Сразу оговорюсь: и не планирую! … Наконец я «дорос» до роли Арбенина в драме «Маскарад». Спектакль ставит режиссер из Прибалтики Роландас Аткочюнас», - поделился актер, отметив, что стихи Лермонтова читает, а также всегда мечтал сыграть Печорина из «Героев нашего времени».

Безруков отметил, что в 2019 году много снимался в кино и вскоре фильмы начнут выходить. Актер уточнил, что к 75-летию Победы выйду кинокартины «Подольские курсанты» и «Учености плоды». Также он рассказал, что сыграл роль Ибрагима Бендера – отца Остапа и тренера по боксу в спортивной драме «Мистер Нокаут», а в фильме Александра Велединского «Обитель» - начальника лагеря Эйхманиса. При этом ещё скоро покажут второй сезон сериала «Оптимисты».