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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Очевидец раскрыл подробности ДТП с участием Ренаты Литвиновой: "Она покатилась. Потом стала уходить"

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Очевидец раскрыл подробности ДТП с участием Ренаты Литвиновой:
Фото: Рената Литвинова, Instagram

Очевидец рассказал о дорожно-транспортном происшествии, в которое попала актриса и светская львица Рената Литвинова. Известно, что на пересечении Тверского бульвара и Сытинского переулка девушка на иномарке сбила знаменитость на пешеходном переходе.

Литвинова отреагировала на сообщение о ДТП в центре Москвы:

Литвинова отреагировала на сообщение о ДТП в центре Москвы: "Как вам не стыдно сбивать меня"

 

«Резко затормозили, женщину сбили. Она покатилась. Потом стала уходить. Я думал "скорую" вызывать, но она ушла сама», - вспоминает собеседник.

При этом свидетель отметил, что Литвинова хромала, но, скорее всего, с ней все было нормально. Уточняется, что актриса покинула место аварии, не дождавшись сотрудников ГИБДД.

Ранее Литвинова прокомментировала ДТП, сообщив, что получила травму подбородка, но ей уже оказали необходимую помощь. По её словам, она только сказала девушке «как вы смеете меня сбивать в мой день рождения».

БА

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