Соседи рассказали о квартире, из окна которой выпала модель Ксения Пунтус:

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12 января 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: Ксения Пунтус, Instagram

Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус , рассказали, что происходило в квартире внука известного режиссера Никиты Михалкова в ту ночь. Известно, что девушка выпала с третьего этажа и находится в больнице им. Боткина с переломом ноги.

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна квартиры внука Михалкова модель

«При мне опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков (внук Михалкова) … Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись - может, забыли чего? Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали. А вообще этот Андрей крайне редко здесь бывает», - пояснил один из жильцов.

При этом кастинг-директор Ксении рассказал, что последний раз общался с девушкой 7 января. По его словам, она отказалась пройти кастинг для съемки в клипе, т.к. планировала улететь 14 января в Париж на другой проект.

«Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, никогда не подводила людей, она компетентный человек, даже на встречи никогда не опаздывала. Поэтому не могла накануне важного мероприятия вот так безрассудно пуститься во все тяжкие», - отметил он.

Подруга Дарья объяснила, что Ксения общалась с Баковым, но вместе они, скорее всего, не жили и отношений между ними не было.

Ранее дворник, который нашел девушку, сообщил, что заметил около подъезда подозрительных парня и девушек и предположил, что они могут быть причастны к инциденту.