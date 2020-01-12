Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Соседи рассказали о квартире, из окна которой выпала модель Ксения Пунтус: "Шум слышали, в стену стучали"

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Соседи рассказали о квартире, из окна которой выпала модель Ксения Пунтус:
Фото: Ксения Пунтус, Instagram

Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус , рассказали, что происходило в квартире внука известного режиссера Никиты Михалкова в ту ночь. Известно, что девушка выпала с третьего этажа и находится в больнице им. Боткина с переломом ноги.

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна квартиры внука Михалкова модель

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна квартиры внука Михалкова модель

«При мне опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков (внук Михалкова) … Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись - может, забыли чего? Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали. А вообще этот Андрей крайне редко здесь бывает», - пояснил один из жильцов.

При этом кастинг-директор Ксении рассказал, что последний раз общался с девушкой 7 января. По его словам, она отказалась пройти кастинг для съемки в клипе, т.к. планировала улететь 14 января в Париж на другой проект.

«Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, никогда не подводила людей, она компетентный человек, даже на встречи никогда не опаздывала. Поэтому не могла накануне важного мероприятия вот так безрассудно пуститься во все тяжкие», - отметил он.

Подруга Дарья объяснила, что Ксения общалась с Баковым, но вместе они, скорее всего, не жили и отношений между ними не было.

Ранее дворник, который нашел девушку, сообщил, что заметил около подъезда подозрительных парня и девушек и предположил, что они могут быть причастны к инциденту.

БА

//картина дня

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отреагировала на предложение бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие…

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться. Эксперт Андрей Хохрин отметил, что рубль и до нового года торговался на Московской бирже по нарастающей.

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Известная российская актриса и светская львица Рената Литвинова прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, в которое попала в воскресенье, 12 января, в центре…

//новости ан

//новости ан

Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус , рассказали, что происходило в квартире внука известного режиссера Никиты Михалкова в ту ночь. Известно, что…

Сейчас ГИБДД проводит проверку по ДТП на Тверском бульваре, где сбили актрису Ренату Литвинову. Девушку, которая была за рулем авто и совершила наезд на актрису уже нашли…

//новости ан

История с выигрышем лотерейного миллиарда оказалась вымыслом от начала до конца и сказка про Золушку-пенсионерку из Подмосковья - всего лишь сказкой. Кто такая на самом…

Стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии в районе остановки общественного транспорта «Магнитогорская» во Владивостоке. Известно, что виновником аварии…

//новости ан

//новости ан

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова прогуливалась по центру столицы. В этот момент у ресторана Макдональдс на неё наехала машина. Предварительно, за рулём…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Как выяснилось, на жену московского муниципального депутата Михаила Хананашвили напали второй раз за два года. Первый случай произошёл осенью 2018-го и он не исключил…