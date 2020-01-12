Девушку, сбившую Ренату Литвинову, задержали, допросили и выписали ей штраф в 2 тысячи рублей

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12 января 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Сейчас ГИБДД проводит проверку по ДТП на Тверском бульваре, где сбили актрису Ренату Литвинову. Девушку, которая была за рулем авто и совершила наезд на актрису уже нашли.

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы. По странному стечению обстоятельств, у актрисы сегодня день рождения

С нее уже взяли объяснение в отделе полиции и отпустили. Как пишет канал «112», 28-летнюю Ольгу Чуйко оштрафовали на 2 тысячи рублей за непропуск пешехода. По словам автоледи Литвинова была в нетрезвом состоянии, она отказалась от помощи и убежала.

Ренату Литвинову сбили в день её рождения. У неё повреждены рука и нога, но, видимо, не очень серьезно.