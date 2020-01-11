Рената Литвинова заинтриговала поклонников, опубликовав фото с изменившейся талией

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11 января 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Рената Литвинова, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Актриса и режиссер Рената Литвинова, чарующая своих поклонников неземной красотой и талантом, заинтриговала их, опубликовав фото с изменившейся талией. Никто не верит, что 12 января Ренате Литвиновой исполнится 53 года.

У нее единственный ребенок, 18-летняя дочь Ульяна Добровская. Девушка учится во Франции.

Пользователи сети подумали, что актриса решилась родить еще одного ребенка. Фолловеры, рассматривая фигуру Ренаты с заметным животом в облегающем платье, ни за что не верят, что она могла просто так поправиться.

"Беременна что ли?", "О, прибавление скоро", "Поздравляю, Ренаточка, на второго наконец решились?" — комментируют снимок подписчики.