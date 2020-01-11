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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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58-летняя Екатерина Андреева покорила поклонников роскошной фигурой в купальнике на фоне Альп

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

58-летняя Екатерина Андреева покорила поклонников роскошной фигурой в купальнике на фоне Альп
Фото: Екатерина Андреева, Instagram

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками фотографией в бикини из отпуска в Альпах. Знаменитость отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии.

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На снимке 58-летняяя телеведущая позирует в слитном черно-белом купальнике в теплом бассейне на фоне горного пейзажа. Андреева отметила, что достаточно часто посещает спа-центр на отдыхе, особенно её привлекают минеральные источники.

«Если я хочу обновиться - я ныряю в минеральную воду с головой. И сижу на морозце на тёплом кафеле. И смотрю на горы, которые смотрят на нас дольше, чем мы можем себе это представить. И эти их мудрые взгляды передают тепло, несмотря на снег и морозный воздух», - поделилась телеведущая размышлениями.

Поклонники заметили, что Андреевой до сих удается сохранять прекрасную и подтянутую фигуру, несмотря на возраст.

 
 
 
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Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)10 Янв 2020 в 7:30 PST

БА

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