Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной
актриса Мария Шукшина, фото: Instagram

Руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров в одном из недавних интервью признался в романе с Марией Шукшиной и рассказал о подготовке к свадьбе после благословения Лидии Федосеевой-Шукшиной. 

СМИ: старший сын Марии Шукшиной женился на косметологе

СМИ: старший сын Марии Шукшиной женился на косметологе

С Марией Шукшиной Шахназаров познакомился на съемках фильма "Американская дочь". Тогда-то между ними и возникло сильное чувство. Возлюбленные даже назначили дату бракосочетания, но в последний момент пара рассталась.

Сама Федосеева-Шукшина призналась, что ее дочка была невестой, и артистка их союз благословила, но затем Мария передумала. По словам Шахназарова, впоследствии Лидия даже радовалась, что так и "не породнилась с режиссером".

Шахназаров не стал раскрывать какие-либо детали своих взаимоотношений с Марией Шукшиной. Экс-влюбленные не раз пересекались по работе после случившегося, однако почти не общались ни на съемочной площадке, ни в жизни.

АС

//картина дня

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за непрофессионализм, а за то, что информация, в том числе и видео с места событий, попали…

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…

//новости ан

В Кургане инвалидам по зрению раздали просроченные продукты - так их поздравили с Новым годом. Набор получили те, кто состоит в Обществе слепых, и об истекшем сроке…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В реабилитационном центр в Копейске Челябинской области рассказали о двадцатилетней девушке-инвалиде, вес которой составляет менее 19 кг. Она попала в медучреждение…

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, ограбление…

//новости ан