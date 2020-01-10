Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной

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10 января 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Мария Шукшина, фото: Instagram

Руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров в одном из недавних интервью признался в романе с Марией Шукшиной и рассказал о подготовке к свадьбе после благословения Лидии Федосеевой-Шукшиной. СМИ: старший сын Марии Шукшиной женился на косметологе

С Марией Шукшиной Шахназаров познакомился на съемках фильма "Американская дочь". Тогда-то между ними и возникло сильное чувство. Возлюбленные даже назначили дату бракосочетания, но в последний момент пара рассталась.

Сама Федосеева-Шукшина призналась, что ее дочка была невестой, и артистка их союз благословила, но затем Мария передумала. По словам Шахназарова, впоследствии Лидия даже радовалась, что так и "не породнилась с режиссером".

Шахназаров не стал раскрывать какие-либо детали своих взаимоотношений с Марией Шукшиной. Экс-влюбленные не раз пересекались по работе после случившегося, однако почти не общались ни на съемочной площадке, ни в жизни.