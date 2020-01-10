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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Актер из сериала "Американская история ужасов" скончался в возрасте 27 лет

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Актер из сериала
свеча, pixabay.com
Сегодня стало известно, что на днях в возрасте 27 лет из жизни ушел актер из популярного сериала "Американская история ужасов". Согласно последней информации, речь идет об артисте Гарри Хейнсе.
 

 
О кончине молодого актера рассказала в социальной сети его мать Джейн Бэдлер. Женщина уточнила, что ее сын, "у ног которого был весь мир", скончался 7 января. Она с сожалением сообщила, что Гарри страдал от психического расстройства и зависимости, но не предоставила подробностей.
 
Отметим, что наибольшую популярность Хейнсу принесли роли в "Американской истории ужасов", "ОА" и картине "Подлый Пит".
 
 
 
 
 
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Публикация от Jane Badler (@janebadlerworld)9 Янв 2020 в 8:57 PST

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