Актер из сериала

Сегодня стало известно, что на днях в возрасте 27 лет из жизни ушел актер из популярного сериала "Американская история ужасов". Согласно последней информации, речь идет об артисте Гарри Хейнсе.

О кончине молодого актера рассказала в социальной сети его мать Джейн Бэдлер. Женщина уточнила, что ее сын, "у ног которого был весь мир", скончался 7 января. Она с сожалением сообщила, что Гарри страдал от психического расстройства и зависимости, но не предоставила подробностей.

Отметим, что наибольшую популярность Хейнсу принесли роли в "Американской истории ужасов", "ОА" и картине "Подлый Пит".