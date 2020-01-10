СМИ сообщают, что певица Лолита выиграла первый суд у Дмитрия Иванова
10 января 2020, 14:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Адвокат певицы Лолиты Сергей Жорин сообщил, что артистка выиграла первый суд у своего экс-возлюбленного Дмитрия Иванова. Защита звезды намерена продолжать доказывать фиктивность союза мужчины с певицей.
Жорин уточнил, что речи о мирном разводе не идет. В частности, Дмитрий твердо решил не "спускать ситуацию на тормозах" и выяснить, как у Лолиты оказались переписки с его новой возлюбленной, приобщенные к материалам дела.
Артистка к настоящему моменту оправилась после расставания с Ивановым, хотя и не без помощи психолога. Лолите удалось похудеть на 10 кг, вследствие чего она стала выглядеть моложе и ярче. Сейчас она проводит время в Объединенных Арабских Эмиратах.
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