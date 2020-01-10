Актриса Шэрон Стоун охарактеризовала Путина и Трампа

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10 января 2020, 07:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: соцсети

Шэрон Стоун сравнила поступки президентов США и России. По мнению голливудской актрисы, Владимир Путин действует в интересах своей страны, тогда как его американский коллега Дональд Трамп – «хвастун».

Стоун считает, что Путин и Трамп «очень разные». Она пришла к выводу, что глава России руководствуется интересами страны. «Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», - сказала она.

При этом Трампа она назвала хвастуном, который не уважает свой пост. Актриса также высказала сомнения, что действующий президент Соединенных Штатов в этом году будет переизбран на второй срок.